Генерал НАТО обвинил Россию в сотрудничестве с талибами

Американский генерал, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил о том, что Россия наращивает сотрудничество с талибами в Афганистане.

«Я наблюдал в последнее время увеличенное влияние России с точки зрения сотрудничества и, возможно, даже снабжения Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация – Прим.ред.)»,— приводите Reuters его слова на заседании комитета по вооруженным силам сената США. При этом он не уточнил, какого вида поставки осуществлялись.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн обвинил Россию в поддержке радикального движения «Талибан» в Афганистане с целью помешать США в урегулировании конфликта. В российском МИД заявляли, что Москва осуществляет контакты с талибами в Афганистане с целью обеспечения безопасности российских граждан, а также, чтобы побудить это движение присоединиться к диалогу по примирению.

В феврале глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани посетил с визитом Москву, проведя переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главным итогом встречи стало приглашение представителей Кабула к участию в инициированном Москвой втором раунде консультаций по афганскому урегулированию.