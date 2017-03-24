В дни Кубка конфедераций движение по Крестовскому острову закроют

На время проведения Кубка конфедераций в Петербурге в июне 2017 года будет закрыто движение на Крестовском острове. Проехать на закрытую в дни футбольных матчей территорию смогут только местные жители. Но для этого необходимо получить специальный пропуск.

Всего движение будет недоступно примерно по 30 улицам. Среди них – Крестовский, Морской и Константиновский проспекты, набережные и каналы острова.

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