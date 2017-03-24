Фийон обвинил президента Франции в прослушке своего телефона

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил действующего главу государства Франсуа Олланда в травле политических оппонентов. Поводом стала книга «Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки».

Речь идет о журналистском расследовании, которое провели сотрудники газеты Le Canard enchaîne – того же издания, которое ранее выступило с разоблачениями в отношении Фийона. Авторы книги утверждают, что нынешний глава государства создал в Елисейском дворце «теневой кабинет» и получал данные «прослушек» в отношении интересующих его лиц.

«Подобная практика является абсолютно недопустимой и незаконной. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко», – цитирует ТАСС Фийона.

По словам политика, государственные службы и сам Олланд причастны к утечке важных документов из следственного дела Фийона.

«Некоторые газеты получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например из моего офиса. Кто передает [их] им? Государственные службы», — заявил кандидат в президенты страны.

Фийон добавил, что требует начать расследование в связи с этими фактами, передает «Газета.ру».