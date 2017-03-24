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Общество
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24.03.2017 08:13

В Госдуме предложили продлить призывной возраст до 30 лет

В комитете Госдумы РФ по обороне рассматривается вопрос увеличения предельного возраста для призыва в армию до 30 лет, сообщил журналистам председатель комитета Владимир Шаманов («Единая Россия»).

По словам Владимира Шаманова, члены комитета Госдумы отметили большую работу, проделанную силовыми структурами для наведения порядка в сфере призыва на военную службу.

Вместе с тем, было отмечено большое число уклонений от призыва, а также необходимость дополнительной проработки вопроса юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.

Кроме того, поступило предложение изменить возрастные рамки прохождения срочной службы и повысить предельный возраст с 27 до 30 лет.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, повышение предельного возраста службы по призыву до 30 лет снизит заинтересованность призывников от уклонения от службы, отметил Шаманов.

Для дальнейшей работы по данному вопросу в рамках комитета Госдумы РФ по обороне будет создана рабочая группа.

 

Источник: "Регнум"


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