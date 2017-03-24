Из горящего дома на Народного Ополчения эвакуировали 15 человек

15 человек спасли из горящего дома в Кировском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, 23 марта в 22.05 огнеборцев вызвали на проспект Народного Ополчения, 125. Горела четырёхкомнатная квартира в многоэтажном доме.

"Выгорел коридор, две комнаты и кухня на общей площади 35 квадратных метров", – отметили в пресс-службе.

С вышележащих этажей спасено 15 человек.

Через час пожар локализовали.

Сведения о пострадавших уточняются.

На месте работало 5 пожарных расчетов.