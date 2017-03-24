Бельгийский клуб «Остенде» подтвердил переход Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс согласовал переход в бельгийский клуб «Остенде». Об этом сообщил в четверг, 23 марта, официальный твиттер «Остенде», при этом игроку придется доиграть сезон в Петербурге.

«Мы можем сообщить, что только что с Николасом Ломбертсом был согласован переход в «Остенде». Завтра будет больше новостей в связи с этим трансфером. Он должен будет закончить сезон за «Зенит»», – говорится в сообщении бельгийской команды.

Ранее сам Ломбертс, который в последнее время не попадает в основной состав «Зенита», заявил, что руководство петербургского клуба пообещало отпустить его летом 2017 года.