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24.03.2017 01:50
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Как СКА спасся на последних секундах

Череда ошибок в первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» едва не обернулась для СКА поражением. Но чудесное спасение за 10 секунд до финальной сирены и последовавший гол в овертайме позволили армейцам все-таки начать с победы.
Как СКА спасся на последних секундах

Автобус СКА подъехал к Ледовому дворцу как всегда точно по расписанию – в 17:00. Главной интригой было – приехали ли Павел Дацюк и Вячеслав Войнов? За несколько дней до этого ассистент главного тренера Харийс Витолиньш на вопрос журналистов, сыграют ли эти два хоккеиста в серии с «Локомотивом», явно без особого желания выдавил из себя, что они по-прежнему «на травмах». Журналисты сделали вывод, что не сыграют. И, по крайней мере, по первой игре не ошиблись.

Ни Дацюка, ни Войнова в клубном автобусе не оказалось, как логично не оказалось их потом и в заявке на игру. До сих пор не слишком понятно, что у обоих за травмы, но судя по тому, что Войнов ездил в Германию на обследование, скорого возвращения ведущего защитника СКА ждать не приходится. К слову, поговаривают, что в клубе были не очень рады этому инсайду, прозвучавшему из уст члена совета директоров армейцев Александра Медведева после окончания серии с «Динамо».

Но были и хорошие новости: вернулся в строй спустя два месяца нападающий Виктор Тихонов. Он занял место в четвертом звене вместо Александра Дергачева. Вторым изменением стало исчезновение из четвертого звена Романа Рукавишникова без какой-либо замены.

Были потери (и потери серьезные) и у «Локомотива»: отсутствовал ведущий игрок Брэндон Козун и, похоже, по-прежнему не восстановился первый вратарь Алексей Мурыгин, вместо которого уже третий матч подряд играл дублер Александр Судницин.

***

Плей-офф – это время пафосных лозунгов. На разминочных футболках «Динамо» было банальное «За нами Москва». Хоккеисты «Локомотива» разминались в подтрибунном помещении Ледового с надписями «Никогда не сдавайся – увидишь, как сдаются другие» на спинах. В итоге игра прошла ровно под таким девизом, но для СКА.

Матч начался сумбурно: много бессмысленных бросков, толкотни и потерь шайбы. В какой-то порядок игра пришла только после первого удаления. На 7-й минуте петербуржцы реализовали первое же численное преимущество: Коскиранта удачно подправил бросок Белова от синей линии, переведя шайбу в ворота ярославцев. Вскоре шанс отличиться в большинстве появился уже у «Локомотива», но, несмотря на космический процент реализации (35%), повторить достижение СКА ярославцам не удалось ни в этот раз, ни (забегая вперед) во все последующие.

Игра у Ярославля поначалу не шла. На второй период «Локомотив» вышел с одной единственной целью – вывести соперника из себя. Опыт показывает, что это едва ли не самая эффективная тактика против СКА. Начались отдельные мелкие стычки, которые завершились настоящей битвой у ворот «Локомотива», главными участниками которой стали Кетов с Широковым со стороны армейцев и Рафиков с Пашниным со стороны железнодорожников. Все четверо в итоге отправились отбывать двухминутные удаления. Характер встречи после этого изменился кардинально.

***

Об опасности контратак «Локомотива» и их мгновенных эффектных комбинациях говорили, кажется, все. Но именно так СКА пропустил все четыре шайбы от ярославцев. Первый пропущенный петербуржцами гол – результат суперпаса (не накрыл Ковальчук) через всю площадку с легким подправлением в средней зоне (тут недоработал Егор Рыков) на убегающего один на один с Коскиненым Лугина.

Второй гол, который произошел тут же, есть ощущение, на совести Коскинена: Аверин забил, бросив лишь едва войдя в зону СКА. Понятно, что здесь был легкий рикошет от Белова, но шайба изменила траекторию не так уж и сильно. Просто финского вратаря застали врасплох.

Защитник петербуржцев Херсли столь же неожиданно сравнял, мощно щелкнув от синей линии. Но общую ситуацию это не изменило: у СКА продолжились какие-то глупые ошибки в средней зоне и продолжились голы соперника. На 46 минуте Тэлбот опять вывел свою команду вперед, а на 47 – удвоил преимущество Мосалев. И опять все голы были забиты сходу при беспрепятственном прохождении средней зоны. Спасла армейцев игра в большинстве. Сначала удаление соперника в одно касание после паса от Шипачева реализовал Гусев, а за 10 секунд до конца третьего периода (тогда, правда, казалось, что и всего матча) СКА, поменяв вратаря на шестого полевого игрока, сравнял благодаря голу Коскиранты.

***

Журналисты в пресс-центре схватились за головы: у некоторых уже были готовы целые тексты о поражении СКА. Но все сложилось иначе. Хотя без нервов в овертайме тоже не обошлось. Когда первый дополнительны период (а в плей-офф по регламенту команды играют до первой заброшенной шайбы полноценными 20-минутными отрезками) уже подходил к концу, у вратаря СКА Коскинена что-то произошло с амуницией.

– Просто у него шнурок порвался, – объяснял потом главный тренер петербургской команды Олег Знарок.

Его заменил в воротах Игорь Шестеркин, который вообще-то весь сезон провел в статусе первого вратаря, но в плей-офф с самого начала неожиданно сел на скамейку запасных.

– Понятно, что ситуация была тяжелая и для Игоря Шестеркина тоже, – комментировал позже защитник СКА Динар Хафизуллин. – Старались не давать бросать по его воротам. Но там все равно какие-то штанги были. Опять подфартило.

Совсем уберечь своего вратаря от бросков полевым игрокам действительно не удалось. В одном из моментов шайба чиркнула по штанге. Некоторым хоккеистам «Локомотива» даже показалось, что был гол, но судьи уверенно развели руками.

– Я так понял, что в том эпизоде, когда шайба по штанге чиркнула, судьи сразу поняли, что шайбы не было, – говорил Хафизуллин. – Понятно, что неприятный момент, но мы, кажется, буквально через смену забили.

***

Действительно на момент «Локомотива» СКА ответил заброшенной шайбой, которая поставила точку в игре. Большую часть работы тут проделал Гусев, но шайба после его броска отскочила в ворота именно от Херсли, на которого ее в итоге и записали.

– После того, как пропустили две шайбы подряд, старались просто до конца сыграть, – продолжал анализировать в микст-зоне Хафизуллин. – Понятно, что шансов было немного, но нам опять подфартило – успели сравнять. Только ленивый не говорил, что «Локомотив» играет на контратаках? Да, так и получилось. Может, надо маленько пересмотреть свою игру, что-то поменять.

Это была далеко не лучшая игра СКА в сезоне, даже несмотря на итоговую победу. Позитива добавляет только то, что сами армейцы, кажется, это прекрасно поняли сами.

– Действительно, мы сегодня очень часто теряли шайбу в средней зоне, – рассуждал после матча нападающий СКА Ярно Коскиранта. – «Локомотив» отлично пользовался этим. Безусловно, это один из тех моментов, на которые нам стоит обратить особое внимание в преддверии следующих игр.

– Нам надо меньше пропускать в контратаках, – коротко подытожил защитник Артем Зуб.

***

И только главный тренер Олег Знарок, по крайней мере, на публике решил не признавать очевидное. По его мнению, брака было совсем «немножко» и то, только из-за «перерывчика» между сериями. Когда же корреспондент «Фонтанки» спросил его о том, почему все четыре шайбы в ворота СКА были забиты с контратак, хотя все предсказывали, что соперник будет играть именно так, Знарок вышел из себя.

– Во-первых, «Локомотив» играл не только на контратаках, – главный тренер СКА повысил голос. – Внимательнее смотрите хоккей. Не знаю, чем вы там занимаетесь. А так я уже сказал, что был брак, потому что это первая игра после перерыва.

Впрочем, главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов тоже был на взводе.

– Думаю, интересная игра, голы красивые, – начал он спокойно. – Совершили несколько ошибок, которые привели к голам. Из-за этого и проиграли.

– Почему не попросили повтор момента со штангой Шестеркина в овертайме? – Спросили его и тут Кудашов тоже не сдержался.

– А вы знаете когда эти повторы просятся? – Тоже на повышенном тоне ответил он. – Судьи сами смотрят. Там ничего не было.

А ведь это только первый матч, а нервы уже у всех на пределе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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