ЦСКА расторг контракт с Дмитрием Квартальновым

Хоккейный клуб ЦСКА в четверг, 23 марта, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, сообщает официальный сайт клуба.

"Дмитрий Вячеславович возглавлял армейскую команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. – завоёвывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Дмитрия Квартальнова за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

ЦСКА уступил в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву". Железнодорожники 23 марта проиграли первый матч финала СКА в Петербурге. Армейцы вырвали победу в овертайме, счет 5:4 в пользу хозяев льда.