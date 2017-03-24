Полиция Лондона сообщила о четвертом погибшем в результате теракта

Скотланд-Ярд сообщил, что 75-летний пострадавший в результате теракта в центре Лондона 22 марта скончался в больнице. Об этом говорится в твиттере ведомства.

«Детективы, расследующие террористическую атаку в Вестминстере, подтвердили, что 75-летний мужчина скончался сегодня вечером после того, как аппарат для поддержания его жизнедеятельности был отключен», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.