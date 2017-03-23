В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга

В Интернете опубликована видеозапись с гиперактивным мужчиной, который именем Следственного комитета гоняет по Богатырскому проспекту в Петербурге сотрудников ДПС.

Доказательство терпения и гуманности полицейских привел в Instagram вечером 23 марта аккаунт известной в Петербурге площадки о “меченых властью” migalki.net.

Как следует из видео, два сотрудника ГИБДД пытались усмирить брюнета в белых кроссовках. Асфальт и борцовские приемы не оказали должного воздействия на него, закадровый голос предупреждает мужчину, что сопротивление правоохранителям приведет к худшим последствиям. Лежачий затихает, но восстает, как Феникс из пепла, и вспоминает магическое заклинание.

“Следственный комитет!” – орет он и затевает мордобой. Опешившие полицейские, кажется, не сразу поняли, что именем ведомства Александра Бастрыкина им раздают оплеухи. Закадровый голос снова вплетается в сценку и призывает на помощь “приморские наряды”.

От собственной дерзости, кажется, у бузотера кончились силы (или кто-то из гаишников потянулся за пистолетом, на видео не разобрать), и он лег на асфальт добровольно. А может, мужчина услышал призыв “Валите его!” и расшифровал ее по-своему.

По данным “Фонтанки”, запечатленный инцидент действительно был в истории Петербурга, имеет признаки архива, но и актуальности не утратил. Запись велась в ночь на 20 июля 2015 года на Богатырском проспекте. Сотрудники ДПС увидели ВАЗ без включенных фар, потребовали остановиться. Водитель нажал на газ, и через шесть минут погони был остановлен. Вышли из салона двое, внешне и по запаху – пьяные. Один ничего, спокойный, а второй, в белых кроссовках, – революционер и уроженец Дагестана. К Следственному комитету он отношение имел такое же, как генерал Михалыч из легендарного кинофильма "Особенности национальной охоты"- к обществу охотников.

Задержанного доставили в отдел полиции, передали в СК Приморского района, который возбудил уголовное дело по статье 318 УК “Насилие в отношении представителя власти” и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемый растворился на просторах необъятной Российской Федерации. Но у правоохранителей и следователей время еще есть. Срок давности по преступлениям такой категории – шесть лет.