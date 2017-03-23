Порошенко и Лукашенко договорились активизироваться

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщает 23 марта пресс-служба украинского президента.

"Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года. Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях. Президент Александр Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне переговоров Лукашенко заявил о задержании украинских боевиков, которые, по его словам, готовили диверсии в Белоруссии. Непосредственно перед разговором КГБ Беларуси обнародовал подробности этого дела. При обысках у подозреваемых была обнаружена символика батальона "Азов" и запрещённой в РФ УНА-УНСО. Это представители так называемого "Белого легиона", радикальных оппозиционеров в Белоруссии.