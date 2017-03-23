Порошенко попросил помощь у НАТО в разминировании горящего склада боеприпасов в Балаклее

Президент Украины Петр Порошенко 23 марта в своем твиттере заявил, что поручил попросить помощи НАТО для разминирования в Балаклее Харьковской области, где горит склад с боеприпасами.

«Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСНС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал он.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в Харьковской области Украины горит крупнейший в стране военный склад, где хранится 138 тысяч тонн боеприпасов. Пожар привел к детонации взрывчатых веществ. ЧП произошло около половины третьего ночи 23 марта (по местному времени) в городе Балаклея. Была проведена эвакуация местных жителей. Установлена семикилометровая зона безопасности.