СКА обыграл "Локомотив" в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

С победы начал хоккейный клуб СКА финал Западной конференции против «Локомотива» сегодня, 23 марта, в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 5:4 (1:0, 0:2, 3:2, 1:0) в пользу петербургской команды. Питерские армейцы победили ярославский клуб в овертайме.

Голами у СКА отметились: Коскиранта (7 минута, 60), Херсли (46), Гусев (56,73). У «Локомотива» отличились: Лугин (35), Аверин (37), Тальбо (47), Мосалев (48).

Таким образом, вперед в серии вышел СКА 1-0. Второй матч пройдет также в Петербурге 25 марта.