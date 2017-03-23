Украинские СМИ: Убийца Вороненкова воевал в Донбассе в батальоне украинских националистов

У стрелявшего 23 марта в центре Киева в бывшего депутата Госдумы ФС РФ Дениса Вороненкова нашли документы участника боевых действий.

Об этом стало известно УНН из собственных источников.

"У стрелка нашли документы участника боевых действий", – сказал собеседник агентства. Однако, по информации источника, не исключено, что эти документы являются поддельными или выданными другому человеку.

В то же время, другой собеседник УНН сообщил, что киллер был представителем одного из добровольческих батальонов.

Ранее источник УНН сообщил, что у киллера, стрелявшего в экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, нашли служебное удостоверение Национальной гвардии.

Пока УНН не удалось официально подтвердить эту информацию у правоохранителей.

Как сообщил Генпрокурор, правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины.

Днем 23 марта в центре Киева серией выстрелов был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Его киллер, раненный охранником экс-депутата, умер спустя несколько часов в больнице от огнестрельного ранения в голову. Денис Вороненков уехал из России в октябре 2016 года с женой Марией Максаковой (тоже бывший депутат Госдумы) и 6 декабря принял гражданство Украины. Он дал показания по событиям конца 2013-го – начала 2014 годов, из которых следует, что Российская Федерация заранее готовила операцию по Крыму, писала "Фонтанка".