«Первый канал» отверг идею заочного участия россиянки Юлии Самойловой в «Евровидении»

Телекомпания «Первый канал» заявила, что не принимает предложение организаторов «Евровидения» о дистанционном участии Юлии Самойловой в конкурсе, который пройдет в Киеве в начале мая.

Соответствующее заявление телеканала было обнародовано в прямом эфире вечером 23 марта.

Телеканал напомнил, что по правилам «Евровидения» Украина как страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». Отказ Самойловой во въезде в страну нарушает правила конкурса, подчеркивает «Первый канал».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», — сказано в заявлении.

Ранее СБУ запретила Самойловой въезд на Украину в течение трёх лет за то, что певица выступала с концертами в Крыму. Организаторы "Евровидения" предложили певице поучаствовать в конкурсе дистанционно.