Минэкономразвития возвращает себе Росстат

Минэкономразвития разработало проект постановления, в соответствии с которым Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вновь возвращается в ведение министерства. Документ 23 марта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки в положения о Минэкономразвития и о Росстате предусматривают «передачу Росстата в ведение Минэкономразвития России с возложением на министерство функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета».

В пояснительной записке говорится, что проект постановления разработан в соответствии с правительственным поручением от 23 марта.

В сопроводительных документах указано о том, что факт передачи Росстата будет закреплен отдельным указом президента России Владимира Путина.