В Британии допрашивают восемь подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Все восемь человек, задержанных после теракта в Лондоне, в результате которого погибли три человека, подозреваются в подготовке атаки. Полиция все еще проводит обыски в Уэльсе, Бирмингеме и восточном Лондоне. В следствии задействованы сотни детективов, говорится в заявлении полиции.

Об этом 23 марта сообщает RNS со ссылкой на Reuters и заявление полиции Лондона.

В среду, 22 марта, в британской столице возле парламента автомобиль врезался в пешеходов. Затем злоумышленник напал с ножом на полицейского на территории парламента, нападавший был застрелен. Около 40 человек получили ранения. В результате атаки погибли три человека. Граждан России среди пострадавших нет.