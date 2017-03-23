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22:59 23.03.2017
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23.03.2017 21:38

Сербы отдали в музей ЗРК "Нева", который сбил самолет -"невидимку" ВВС США

В Военном музее Белграда накануне 18-й годовщины начала бомбардировок НАТО был установлен советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Нева».

Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ТАСС и на Национальную телерадиокомпанию Сербии РТС.

Советский ЗРК во время военной кампании Североатлантического альянса в 1999 году сбил американский самолет-"невидимку" F-117 «Стелс».

В церемонии открытия нового экспоната принимали участие госсекретарь министерства обороны Сербии, а также ряд других высокопоставленных военных чиновников страны и военнослужащие, сбившие самолет США.

Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. По данным альянса, авиация блока совершила 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них были совершены с целью нанесения бомбовых ударов.


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Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
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Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
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