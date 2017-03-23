Сербы отдали в музей ЗРК "Нева", который сбил самолет -"невидимку" ВВС США

В Военном музее Белграда накануне 18-й годовщины начала бомбардировок НАТО был установлен советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Нева».

Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ТАСС и на Национальную телерадиокомпанию Сербии РТС.

Советский ЗРК во время военной кампании Североатлантического альянса в 1999 году сбил американский самолет-"невидимку" F-117 «Стелс».

В церемонии открытия нового экспоната принимали участие госсекретарь министерства обороны Сербии, а также ряд других высокопоставленных военных чиновников страны и военнослужащие, сбившие самолет США.

Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. По данным альянса, авиация блока совершила 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них были совершены с целью нанесения бомбовых ударов.