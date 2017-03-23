Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»

Президент России Владимир Путин вечером 23 марта приехал в Малый театр, чтобы посмотреть спектакль «Последняя жертва».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Глава государства также кратко беседовал с руководством театра о реконструкции исторической сцены, завершившейся в декабре 2016 года, и текущем положении дел в театре", – говорится в сообщении.

"Фонтанка" писала о том, что президент РФ сегодняшний день посвятил встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им воинских званий и классных чинов. А вечером, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин собирался на «культурное мероприятие». И из-за убийства в Киеве экс-депутата Государственной думы ФС РФ Дениса Вороненкова вряд ли будет менять свой график дня.