Из чемодана для пыток вылезло прошлое

Кормление водкой через нос в Мистолово посчитали уголовным делом. И это помогло раскопать реликт "тамбовского" масштаба. Яркий нефтяник смотрит из особняка с высоты 85 метров, а на вышке его охрана "ФСО РФ". Поверьте, с ним лучше не ссориться.

"Фонтанка" описала любопытный наезд Volvo на петербуржца, а 47news в статье "Чемодан для пыток №19" удивил пальбой в Мистолово, после чего полиция изучает, как спортсменам заливали в нос водку. За этими происшествиями привиделась фигура петербургского мультимиллионера Александра Вершинина. Но раньше же это был сам Голубев. Он помогал Собчаку и покупал Кировский завод, заходил во внутреннюю тюрьму НКВД, пугал Калашниковым братву и получил пулю в живот. Сидел за похищение, сидел за избиение оперативников. Сохранив энергию и лоск, сегодня он занимается наукой и возводит приличный нефтеперерабатывающий завод в Любани Тосненского района.

В данном случае поводом является, на первый взгляд, всего лишь уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ – "хулиганство в организованной группе", возбужденное следствием Всеволожского района около 15 часов 23 марта. Вскоре в материалах появится допрос 52-летнего серьезного бизнесмена Александра Вершинина. Сегодня потерпевшие указывают на него, как на организатора нападения со стрельбой и чуть ли не пыток.

Понятно, что лет пятнадцать назад ветеранам 90-х пришла в голову мода менять свои фамилии. Так они пытались хоть чуть-чуть вывести прошлое словно уличную наколку. Тот же "ночной губернатор" Кумарин вдруг стал Барсуковым. В 2005 году и наш несравненный герой Голубев стал Вершининым. Но он так поступил не из-за дутой конспирации. К нему как-то подкатил историк, который рассказал, что его прабабка, дворянка под Тверью, владела 900 гектарами. Для облегчения реституции ему и посоветовали взять красивую фамилию предков. Но эта история больше подходит для разглядывания семейных альбомов древних российских родов. А у нас формат более вредный.

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