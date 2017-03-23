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23.03.2017 21:07

«Трансперенси Интернешнл» просит проверить контракт на ремонт Пулковского шоссе

Контракт с ЗАО «Трест» на первый этап работ по ремонту Пулковского шоссе проверит УФАС Санкт-Петербурга. Как сообщил "Фонтанке" 23 марта глава петербургского офиса «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, он обратился к антимонопольщиком и просит их оценить способ определения подрядчика.

Госзакупка происходила у единственного поставщика, уточнялось в конкурсной документации 20 марта. Как сообщала "Фонтанка",  именно такой способ закупки выбрал заказчик торгов – Дирекция транспортного строительства Петербурга. Лот получило ЗАО "Трест".

Дмитрий Сухарев отправил в УФАС обращение, в котором высказал свои сомнения, что контракт нужно было заключать с единственным поставщиком. Выбор способа закупки объяснялся заказчиком так: «Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы ... и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно».

Сухарев напоминает, что данные работы "не обладали свойствами внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости" "В результате, на наш взгляд, заказчиком допущено нарушение ст.24 Закона о контрактной системе", – говорит Сухарев.

Как следует из текста контракта, опубликованного на сайте госзакупок, стоимость первого этапа работ по ремонту Пулковского шоссе составляет 247 млн 324 тысячи рублей. Контракт должен быть исполнен не позднее 30 мая 2017 года. Гарантийное обслуживание дорожного полотна предусмотрено на 5 лет, инженерных сетей — на 10.


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