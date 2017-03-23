Сбербанк хочет взыскать с совладельцев «Юлмарта» 1 млрд рублей

Сбербанк хочет взыскать с основных совладельцев онлайн-ритейлера «Юлмарт» убытки на сумму 1 млрд рублей.

Как следует из данных Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, иск к Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину, Михаилу Васинкевичу, а также к бывшему гендиректору НАО «Юлмарт» Сергею Федоринову подан 16 марта. 21 марта суд принял его к рассмотрению, предварительное слушание назначено на 26 мая.

Связаться с Дмитрием Костыгиным на момент публикации не удалось. В самой компании «Юлмарт» сообщили, что осведомлены об иске Сбербанка к акционерам. В требовании кредитной организации идет речь о взыскании убытков в размере более чем 1 миллиард рублей, пояснил представитель ретейлера.

Как сообщала «Фонтанка», в начале марта Сбербанк также подал иск на 1 млрд рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам «Юлмарта». Банк просил суд взыскать долги по кредиту и обратить взыскания на заложенное имущество. До этого дочка кредитной организации ООО «Сбербанк Факторинг» также предъявляла требования к ретейлеру.

В самом «Юлмарте» неоднократно заявляли, что не согласны с претензиями Сбербанка. Представитель компании также выразил надежду, то что поток исков сократится после новостей о возможном урегулировании корпоративного конфликта в организации.

Напомним, в начале 2016 года мажоритарии компании Август Мейер и Дмитрий Костыгин разошлись во мнениях с партнером Михаилом Васинкевичем, как дальше развивать бизнес. Противостояние привело к тому, что к компании начали поступать иски от кредиторов. В отношении одного из юрлиц – «Юлмарт РСК» была даже введена процедура наблюдения.

Накануне появилась информация о том, что акционеры «Юлмарта» близки к заключению мирового соглашения. По одному из вариантов, покупателем доли Михаила Васинкевича, может выступить сторонний инвестор. По другому, сама компания «Юлмарт».

«Фонтанка» также запросила комментарий у Сбербанка и готова опубликовать его после получения.