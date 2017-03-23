«Петро Мир» начинает во Вьетнаме производство воды из воздуха

Петербургский холдинг и власти города Ханой подписали соглашение о стартующем на территории азиатской страны проекте генерации питьевой воды из воздуха.

Как стало известно «Фонтанке», официальный документ, предусматривающий производство и установку оборудования, президент холдинга «Петро Мир» Михаил Мирилашвили подписал 23 марта во вьетнамской столице, куда прибыл в составе делегации президента Израиля.

Речь идёт о поставках аппаратов Watergen, которые господин Мирилашвили презентовал на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Во Вьетнаме построят производство для изготовления трёх видов оборудования: промышленных установок Watergen, каждая из которых в сутки вырабатывает около 5 тысяч литров питьевой воды (эти установки могут соединяться модульно и генерировать в таком виде десятки тысяч литров в сутки); бытовых - мощностью 20 литров в сутки; и для школ и больниц, производительностью 500 литров в сутки.

Чтобы обеспечить десятимиллионную столицу Вьетнама генерируемой водой, промышленные установки подключат к городской системе водоснабжения.

Соглашение предусматривает реализацию проекта не только в Ханое, но и во Вьетнаме в целом. С учётом стран региона Азии, на который распространяется действие подписанного соглашения о производстве и установке оборудования, потенциальными потребителями питьевой воды, произведённой из воздуха, могут стать более 600 млн человек.

Сумма, указанная в соглашении, равно как и детали самого документа пока не разглашаются.

По данным «Фонтанки», процесс сертификации оборудования Watergen идет и в России. Производство планируется начать в Санкт-Петербурге.