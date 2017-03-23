МеняНеВзяли: Как создать и монетизировать вирусный контент

Автор вирусного хештега #МеняНеВзяли, диджитал-копирайтер Артем Кудрявцев рассказал в студии[Фонтанки.Офис], почему придуманный им флешмоб не имеет отношения к Евровидению и как из альтруистического порыва рождается тренд, на котором зарабатывают уже совсем другие люди.

Авторство хештега, набравшего менее чем за сутки 80 тысяч упоминаний в Фейсбуке, уже приписывают представителю МИДа Марии Захаровой. Ведущие [Фонтанки.Офис] разобрались, как на самом деле развивались события, спросили у известных петербуржцев, куда и когда не взяли их, и стали свидетелями столкновения поколений: виновник торжества Артем Кудрявцев признался, что не имеет понятия, кто такой Сергей Бугаев (Африка), а художник, в свою очередь, предал анафеме всех создателей хештегов разом.

22 марта в русскоязычном Facebook родился новый тренд. Спустя сутки после появления хештега #МеняНеВзяли количество историй с ним подошло к сотне тысяч. С ним делятся своими неудачами простые пользователи и медийные личности. Коммерческие организации тут же сориентировались и начали использовать новый хештег в рекламных целях, а политики и СМИ объявили его кампанией в поддержку российской певицы на Евровидении.

На самом деле, все началось с желания помочь ближнему. Диджитал-копирайтер из Петербурга Артем Кудрявцев прочитал пост своей подруги о том, что она не может найти работу, и решил поддержать ее, рассказав о том, как ему в свое время не удалось устроиться на работу.

Хештег быстро подхватили. Спустя сутки девушка, которой хотел помочь Артем, получила 17 предложений о работе, а хештег – 80 тысяч последователей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже приняла участие во флешмобе. Правда, решив, что он проводится в поддержку певицы Юлии Самойловой, которая не сможет участвовать в Евровидении из-за того, что ей запрещен въезд на Украину.

"Тема изначально имела благую психотерапевтическую цель. Я не планировал – просто попал в тему, которая давно волновала людей внутри, и они получили площадку, на которой не страшно высказаться и получить какой-то фидбэк, – говорит автор хештега Артем Кудрявцев. – Многие писали в комментариях, что обычно в Facebook все хвастаются своими успехами, а тут мы видим успешных и неуспешных людей в абсолютно обычном виде".

Историями своих провалов в прямом эфире [Фонтанки.Офис] поделились медийные личности, которые не успели отметиться новым хештегом в соцсетях.

Телеведущий Павел Лобков вместе с бывшим кандидатом в президенты РФ Олегом Малышкиным специально для этого оторвались от высаживания сосен в Ростовской области. Оказалось, что Лобкова как-то раз не взяли работать в ФСБ. А Малышкина и того хуже – в президенты.

Писателя Андрея Аствацатурова не хотели брать в филологи.

Художника Сергея (Африку) Бугаева однажды не взяли сниматься в фильме, в котором его должны были убить с отягчающими обстоятельствами. А вот насчет модных веяний и новых слов культовый герой 80-х высказывается резко.

"В основном своими историями делятся люди, которым 30-35 лет. Молодежи, может быть, пока делиться нечем, – говорит Артем Кудрявцев. – Вообще, друзья написали мне хорошую фразу: прекрасное время делать революцию. Вчера вечером было уже 27 тысяч постов с этим хештегом, сегодня днем – 80 тысяч. Я участвовал в подобных флешмобах, например, #ЯДесятьЛетНазад". Это интересно, ты не задумываешься, каким ты был 10 лет назад, видишь, как ты изменился, получаешь реакцию в соцсетях".

На волне взрывной популярности хештегов трудно устоять перед соблазном монетизировать тренд. Волну моментально подхватили сотовые операторы, интернет-магазины, службы по доставке еды. Обычные же пользователи соцсетей, помимо своих историй, вспомнили и других людей, которых куда-либо не взяли.

По словам Кудрявцева, полезными рабочими инструментами хештеги могут быть в таких социальных сетях, как Twitter или Instagram. По ним можно быстро найти какую-либо тему, проверять, какие хештеги в данный момент наиболее популярны, запустить флешмобы, нацеленные на получение прибыли. Но наверняка предсказать, какое именно словосочетание с решеткой станет новым хештегом дня, почти невозможно. Рецепт создания вирусного контента есть, но он довольно лапидарен.

"Есть такой принцип четырех "С": страх, секс, скандал и смех. Если каким-то образом хотя бы одна из этих тем задета или раскрыта в публикации, у нее есть потенциал. Но это больше относится к коммерческим историям. Главное – цели и задачи", – говорит Артем Кудрявцев. И называет основной целью своего флешмоба рефлексию и помощь ближнему.

Как любая сетевая "бомба", хештег #МеняНеВзяли уже зажил своей жизнью, и из историй о провалах на собеседованиях вырос в рассказы о неудачах в других сферах жизни. Пользователи с удовольствием рассказывают друг другу о когда-то стыдных для себя вещах. Кого-то не взяли в пионеры, кого-то – в священники, а кого-то – в музыкальную школу. Но все они потом выросли и все всем доказали. Психотерапевтического эффекта не распознали только телеканалы "Звезда" и "Царьград" – в их публикациях флешмоб упорно называют акцией в поддержку Юлии Самойловой.