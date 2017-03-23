В Киеве назвали незаконной трансляцию выступления Самойловой на Евровидении

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что трансляция выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой украинскими телеканалами является нарушением законодательства. Об этом он написал в своем твиттере.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз) должен был это учесть», — написал он.

Ранее сообщалось, что ЕВС предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале Евровидения.