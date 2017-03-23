«Фонтанка» за 60 секунд — 23 марта

Денис Вороненков застрелен в Киеве. Украина потеряла важного свидетеля по делу о государственной измене. По данным «Дождя», президент Путин сегодня идет в Малый театр на спектакль по комедии Алексея Островского «Последняя жертва».

Почему губернатор сравнил петербургские магазины с сельпо и кому следует готовиться к «ночи длинных ковшей»? Вице-губернатор Сергей Мовчан в студии [Фонтанки.Офис] рассказывает о том, где чиновники покупают продукты, и демонстрирует ярлычок своего пиджака.

Филолог и писатель Андрей Аствацатуров объясняет, как говорить о сексе, чтобы получилась большая литература.

Почему даже вороны редко устраивают покатушки на куполе Исаакиевского собора и чем пипидастры отличаются от противотанковых ежей — репортаж о внутренней жизни самого медийного музея России.

Путин запретил Медведеву ходить на работу, потому что он больной, а Медведев, оказывается, и не болел вовсе. Здоровье политиков — вопрос не медицинский. Политолог Валерий Соловей объяснил «Фонтанке», что это вообще было.

Геннадий Орлов, человек, комментирующий футбол почти полвека, рассказал, когда «Тосно» бросит вызов «Зениту».

В центре Петербурга сняли леса с церкви Святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской, 17. Напротив именно этой церкви некогда красовался тот самый горельеф Мефистофеля.