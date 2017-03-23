Петербуржцы в феврале сократили расходы на еду на 7,8%

Продажи продуктов питания в Петербурге в феврале 2017 года сократились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 34,6 млрд рублей, следует из материалов Петростата, опубликованных 23 марта на сайте ведомства.

Зато расходы жителей Северной столицы на непродовольственные товары выросли на 4,6%, до 59,7 млрд рублей. Оборот розничной торговли в целом составил 94,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 0,3% меньше, чем в феврале 2016 года. Однако по итогам двух месяцев показатель вырос на 1,5%, до 192,6 млрд рублей.

Оборот общественного питания в феврале 2017 года составил 4,9 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц 2016 года. По итогам двух месяцев рост составил 3%, до 9,8 млрд рублей.