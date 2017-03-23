Смольный потратит на городскую экспозицию на ПМЭФ-2017 49,5 млн рублей

Правительство Санкт-Петербурга 23 марта объявило победителя конкурса на организацию городской экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. Им стала компания «ЭкспоФорум-Дизайн», которая пообещала создать стенд, организовать кейтеринг и выпустить сувенирную продукцию для города за 49,5 млн рублей.

Таким образом, город потратит на участие в ПМЭФ на 2,5 млрд рублей больше, чем годом ранее (47 млрд рублей).

Как сообщала «Фонтанка», в текущем году из-за Кубка конфедераций экономический форум пройдет с 1 по 3 июня. Конкурс на организацию городской экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума был объявлен 1 марта 2017 года. За стенды, кейтеринг и сувенирную продукцию чиновники готовы были заплатить 51 млн рублей.

Как следует из материалов на сайтах госзакупок, всего в тендере приняли участие две компании – «ЭкспоФорум-Дизайн» и «Дрим Про». Последняя предложила создать экспозицию за меньшую сумму — 48,5 млрд рублей, однако набрала меньше баллов по критерию «квалификация участника закупки».

По данным СПАРК, «ЭкспоФорум-Дизайн» на 80% принадлежит компании «Балт-клин-комплект», которая входит в АО «Инвестгрупп». Учредителями последней являются предприниматели Валентина Дубленникова и Инна Голубко. Однако, как ранее писала «Фонтанка», компания аффилирована со структурами «Газпрома», и вместе с ними владеет самим конгрессно-выставочным центром «Экспофорум». На своем сайте компания сообщает, что является генеральным застройщиком на территории КВЦ, выставочного комплекса «Ленэкспо» ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».