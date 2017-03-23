Поклонская нашла экстремизм в самом режиссере «Матильды» и его адвокате

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская продолжает свою борьбу с еще не вышедшим в прокат кинофильмом «Матильда» Алексея Учителя и его создателями. Парламентарий не ограничилась заявлениями об «антирусской» направленности картины и вновь обратилась в правоохранительные органы. На этот раз – с просьбой проверить высказывания самого режиссера Алексея Учителя и его адвоката Константина Добрынина на экстремизм.

По данным «Фонтанки», в правоохранительных органах, а также в Федеральной службе по финансовому мониторингу проводятся проверки как минимум по трем депутатским запросам бывшего крымского правоохранителя, а ныне депутата Госдумы.

Как сообщил нашему изданию собеседник в центральном аппарате МВД, на 23 марта у их сотрудников в производстве находится депутатский запрос Поклонской с просьбой провести проверку производства фильма «Матильда» на предмет соблюдения действующего законодательства и истребовать сценарий фильма для проведения экспертизы. Ранее парламентарий уже направляла свои запросы как минимум в два ведомства – МВД и Генпрокуратуру.

– Запрос в МВД является новым в том смысле, что ранее по инициативе Поклонской прокуратурой уже проводилась проверка фильма, но та проверка ограничилась исследованием трехминутного рекламного трейлера. По результатам исследования прокуратура нарушений законодательства не выявила. В новых запросах изменился как предмет проверки, так и ее цели, – объяснил собеседник «Фонтанки».

Также он пояснил, что теперь речь идет не только о нарушении законодательства о противодействии экстремизму, но и о проверке законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма. «Кроме того, проверка касается не проморолика, а самого не вышедшего фильма», – уточнил источник.

Собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах рассказал также и об еще одном запросе Поклонской. Депутат Госдумы на этой неделе направила официальный запрос руководителю управления по борьбе с экстремизмом МВД России по поводу высказываний режиссера Алексея Учителя и его адвоката Константина Добрынина. В заявлении Поклонская отметила, что Учитель и его адвокат Константин Добрынин ассоциировали ее в своих комментариях с организацией «Христианское государство — Святая Русь». Представители движения угрожали поджигать кинотеатры, которые будут показывать фильм «Матильда».

В запросе содержится просьба проверить якобы размещенные в сети Интернет высказывания режиссера и его адвоката, в которых, по мнению депутата Поклонской, «содержится информация о совершении депутатом Госдумы действий, направленных на возбуждение розни и о том, что она спровоцировала «псевдорелигиозные организации» на экстремистские действия».

Ясно, что автор ссылается на положение ФЗ «О противодействии экстремизму», согласно которому заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность, в совершении экстремистских действий само по себе является экстремизмом.

Напомним, что адвокат Добрынин представляет в суде интересы режиссера Алексея Учителя. Сам Добрынин в настоящий момент является статс-секретарем, заместителем президента ФПА РФ, отвечающим за взаимодействие с госорганами, в том числе с парламентом. В прошлом он занимал пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время работы в Совфеде он стал известен публичной критикой ужесточения российского законодательства, был автором проектов законов о десталинизации.