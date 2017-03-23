Кому на Руси налоги не платить

Кому российский бюджет вернёт налоги по «закону Ротенберга» в новой редакции – «Фонтанка» разбиралась с помощью юриста и сайта Госдумы.

Процедура принятия закона, по которому пострадавшим от санкций надо вернуть налоги за три года, стала ноу-хау парламента VII созыва. Его обставили как спецоперацию. Формально, как объяснял автор поправок – депутат Макаров, речь идёт о том, чтобы помочь людям избежать двойного налогообложения – в России и в «санкционных» странах. Фактически документ составлен так, что компенсацию может получить даже тот, кто за границей не заплатил налогов ни цента.

Законопроект об освобождении от налогов «подсанкционных» граждан Госдума приняла во втором чтении, напомним, 17 марта. Речь идёт о том, что граждане России, попавшие в санкционные списки на Западе, могут претендовать на освобождение от налогов в российской юрисдикции.

За день до этого в базу законопроектов на сайте нижней палаты было внесено совсем маленькое изменение. В совершенно другом документе, значащемся под номером 607554-6, появилась отметка о том, что он уже рассмотрен и отклонён. Это был пресловутый проект, когда-то получивший название «Закон Ротенберга»: о компенсациях пострадавшим от санкций из российского бюджета. Осенью 2014-го его положили под сукно, резонанс в обществе был уж больно сильный. И вот совсем отклонили. «Закон Ротенберга» стал теперь не нужен: ему была подготовлена замена в виде «закона Макарова». Или «закона Тимченко» – это уж кому что нравится. На этот раз Дума сделала всё, чтобы никакой резонанс, никакой шум в прессе не помешал компенсировать потери бедолагам, страдающим от санкций.

Не плати налоги и спи спокойно

Поправки в Налоговый кодекс, позволяющие государству оказать матпомощь фигурантам санкционных списков, внёс, как известно, глава думского комитета по налогам единоросс Андрей Макаров. В новом законе сказано: если «в налоговом периоде в отношении физического лица действовали» западные санкции, это лицо «независимо от срока фактического нахождения в Российской Федерации может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом Российской Федерации, если в этом налоговом периоде такое физическое лицо являлось налоговым резидентом иностранного государства».

Самое непонятное в новой норме – для кого она писана. У России со многими странами есть соглашения, позволяющие избежать двойного налогообложения и без новых законов. На самом деле, объясняет руководитель налоговой практики юридической компании «Дювернуа Лигал» Максим Симонов, это не всегда удаётся.

– В каждой стране есть свои критерии, определяющие статус налогового резидента, – говорит юрист. – В России нужно находиться 183 дня, чтобы стать налоговым резидентом, а в Великобритании достаточно 90 дней. Есть ещё такая категория, как «центр жизненных интересов»: если у человека за рубежом бизнес, семья, дети, его могут там признать налоговым резидентом. Есть и другие параметры.

Если обобщить, продолжает юрист, то в основном страны в любом случае облагают налогом тот доход, который получен на их территории. При этом российские фискальные органы облагают налогом доходы российского резидента, полученные по всему миру. Таким образом, какую-то часть налогов подсанкционный бедняга, лишённый возможности перестать быть налоговым резидентом на родине, действительно мог заплатить дважды. Таким настрадавшимся за годы санкций государство теперь делает послабление.

Как уже писала «Фонтанка», не все из без малого двухсот фигурантов санкционных списков Евросоюза, США и Канады смогут воспользоваться льготой. Силовикам, депутатам, госслужащим и не положено иметь доходы за рубежом. Во всяком случае, они не должны в этом признаваться.

Остаются бизнесмены. Включая их в списки, западные державы указывали – за что. Так, Аркадий и Борис Ротенбеги будто бы «оказывали поддержку любимым проектам Путина, выполняя дорогостоящие контракты на Олимпийских играх в Сочи» и «накопили огромные состояния в годы правления Путина в России». Акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук «был личным банкиром высокопоставленных чиновников Российской Федерации, включая Путина». Деятельность основателя компании Gunvor Геннадий Тимченко якобы «напрямую связана с Путиным». И так далее – экс-глава РЖД Владимир Якунин, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, бизнесмен Константин Малофеев и другие. Хотя дело тут не в персоналиях.

В «законе Макарова» есть норма, которая, собственно, и превращает его в «закон Ротенберга». Потому что фактически предполагает компенсацию из российского бюджета самого факта попадания в злополучные списки. Это пункт, придающий закону «обратную силу» и распространяющий его на 2014–2016 годы. Если в эти три года фигурант санкционных списков платил налоги в России, он может претендовать на их возврат. Из бюджета Российской Федерации. Даже если на Западе у него в санкционные годы налоги были скромные, а в России он платил их с многомиллиардных доходов от строительного, скажем, бизнеса.

А можно получить возмещение, даже если на Западе налогов не заплачено вообще. Так написан этот закон. Фигурант санкционного списка, если он хочет получить обратно налоги, выплаченные за три года в России, должен подать в фискальный орган заявление «с приложением документа, подтверждающего налоговое резидентство… выданного компетентным органом иностранного государства (сертификата налогового резидентства)».

Как объясняет Максим Симонов, «сертификат налогового резидентства» получает человек, имеющий вид на жительство в ЕС, независимо от того, платит ли он налоги. Он есть даже у безработных, живущих на социальное пособие и не платящих налоги. Именно такой документ надо приложить к прошению о возврате российских налогов. Подтверждения уплаты налогов в другой юрисдикции закон не требует.

Спецоперация

Когда-то мы удивлялись, как быстро штампует законопроекты «бешеный принтер» VI созыва. Нынешняя Дума – это «принтер» очень тихий. Она научилась принимать законы не только быстро, но совершенно бесшумно.

Если вы попытаетесь найти в думской базе закон о налоговых льготах для пострадавших от санкций, вы не сможете сделать это, ни используя ключевые слова, ни даже зная имя автора – депутата Макарова. Потому что на самом деле законопроект под номером 46023-7 в Думу внесло правительство ещё 5 декабря 2016 года. Он назывался тогда и называется до сих пор, когда уже принят, «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Дальше идёт разъяснение: «в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций».

О санкциях и налоговых резиденциях в документе, который подавало правительство, не было ни слова. Речь шла всего лишь об изменении налогооблагаемой базы в доходах граждан от облигаций российских предприятий. Как следует из пояснительной записки к первой версии документа, правительство рассчитывало на «приток частных инвестиций в экономику Российской Федерации». В финансово-экономическим обосновании было сказано: «Принятие федерального закона… не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета». То есть по состоянию на декабрь 2016 года правительство считало, что вносит закон, который не только не потребует расходов бюджета, но, наоборот, привлечёт в экономику деньги. Счётная палата дала заключение, что замечаний не имеет. Профильный комитет Госдумы – тот самый, что возглавляет депутат Андрей Макаров, – дал свою оценку: в целом всё хорошо, только ко второму чтению надо внести поправки по части времени вступления закона силу. Раньше 2018 года это, дескать, невозможно.

Правительственный законопроект был принят в первом чтении 15 февраля 2017 года. К заседанию 13 марта в него были внесены поправки ко второму чтению. Обычно поправки почти сразу появлялись в базе законопроектов на страничке документа. Но тут произошёл какой-то досадный сбой. О том, что поправки уже существуют, стало известно только благодаря экс-депутату Дмитрию Гудкову. «Про вчерашний «закон Тимченко»: его автора, депутата Макарова, журналисты не могут найти, документа в базе нет. Кажется, мы порушили замысел», – написал Гудков в Твиттере 14 марта. И чуть позже: «Те редкие депутаты, до которых удается дозвониться, молчат, мычат и говорят, что выходили в туалет покурить».

Но не так-то просты депутаты седьмого созыва, чтобы их «замысел» можно было «порушить». Таблицы с поправками Макарова появились на страничке закона «об облигациях» 15 февраля. И в них, как мы уже знаем, не было ни слова о доходе от российских облигаций.

Рассмотрение поправок проходило в Думе 17 марта. В повестке дня, опубликованной с утра, этот пункт не значился. Журналисты, которые обычно следят за онлайн-трансляцией из зала заседаний, говорят, что именно 17 марта думский «телевизор» вдруг в какой-то момент сломался. Законопроект был принят во втором чтении, а 22 марта – в третьем, последнем.

Мы не знаем, когда о переменах в своём законопроекте узнало правительство. Ощущение такое, что и его забыли известить, что финансово-экономическое обоснование со словами «не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета» уже не совсем актуально. Теперь Минфину, видимо, предстоит искать деньги для возврата трёхлетних налогов пострадавшим от санкций гражданам.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»