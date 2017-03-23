В январе в Петербурге появилось больше семей, чем распалось

Несмотря на то, что по окончании новогодних праздников будущие семьи выстроились в очередь в ЗАГСы и обвалили сайт электронной подачи заявлений на регистрацию брака, почти пять тысяч петербуржцев смогли пожениться в январе 2017 года.

Как сообщает Петростат 23 марта, женившихся в первый месяц 2017 года было больше, чем тех, кто развелся. 2314 пар официально оформили отношения, а 2016 напротив, их прекратили. В сравнении с показателями за тот же месяц годом ранее, стало больше и новобрачных и разведенных, на 87 и 174 семьи соответственно.

Напомним, 10 января желающие жениться и выйти замуж выстроились в очереди в городские ЗАГСы, а из-за перегруженности сайта, на котором можно было подать заявление онлайн, он завис.

Темп рождаемости и смертности по сравнению с 2016 снизился — 5324 человека появились на свет в Петербурге, что меньше на 117 детей, 6033 скончались, что тоже меньше, на 42 горожанина. При этом в общем прирост населения на 1 февраля 2017 года составил 3 тысячи 200 новых жителей Северной столицы, и всего сейчас здесь постоянно проживает 5 млн 284 тысячи питерцев. Правда, Петростат уточняет, что прирост обеспечил поток мигрантов.

Как ранее писала «Фонтанка», данные, обобщающие всю статистику за прошлый год, показали, что свадеб было меньше, чем разводов, а рождений больше, чем смертей.