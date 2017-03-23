Депутаты ГД задумались о повышении предельного возраста призыва в армию

В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможности изменения законодательства, регулирующего призыв на военную службу, в частности, повышения верхнего предела возрастной планки, заявил "Интерфаксу" 23 марта председатель комитета Владимир Шаманов.

"Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, однако, вместе с этим нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов , не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы", – сказал Шаманов по итогам заседания комитета.

По его словам, "ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать".

"Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться", – отметил глава комитета.

Он сообщил также, что "сейчас будет создана рабочая группа".

В четверг на заседании комитета по обороне рассматривалась тема "О вопросах и путях совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу по итогам призывов 2016 года".