Еще
19:05 23.03.2017
Пришлите свою новость!
18:51
Депутаты ГД задумались о повышении предельного возраста призыва в армию
18:50
Музей истории Петербурга примет в дар всё про зайцев
18:37
Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет
18:30
Деятельность «Свидетелей Иеговы» официально приостановили в России
18:20
Фортов освобожден от должности президента РАН
18:17
От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов
18:04
На Украине отслеживают подвозивший убийцу Вороненкова автомобиль
17:57
В Лаппеенранте разгорелась "сосисочная война"
17:53
Михальченко оставлен в “Лефортово” на три месяца
17:42
В Instagram по жалобе «размоют» потенциально неприемлемые фотографии
17:38
Организаторы «Евровидения» предложили транслировать выступление Самойловой
17:31
Петербуржцев просят не верить псевдоблаготворителям в метро и на улицах
17:25
В прокуратуру Санкт-Петербурга чаще всего жалуются градозащитники
17:22
В Петербурге начали планово отключать светофоры
17:13
В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской
17:04
Стрелявший в Вороненкова умер в больнице
16:55
В Бельгии задержали водителя при попытке въехать в толпу
16:50
Автомобилист в центре Петербурга бил палкой «Альфа Ромео» с ребенком
16:43
Путин собирается в театр на спектакль «Последняя жертва»
16:36
Спрос петербуржцев на эстонскую визу удвоился
16:30
СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева
16:22
Генпрокурор Украины: Стрелявший в Вороненкова на грани смерти
16:16
Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова
16:10
В Петербурге сбили двух пешеходов и человека на самокате
16:06
В Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию
15:56
Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»
15:52
В Петербурге за 5 лет стало в шесть раз меньше самостроев
15:44
В Москве планируют заменить газовые плиты на электрические в квартирах «асоциальных граждан»
15:42
Смольный со второй попытки выберет подрядчика на строительство дороги в Лахте
15:36
За 40 человек, пострадавших от гололеда, прокуратура погрозила пальцем
15:34
После пыток в Мистолово полиция возбудила уголовное дело
15:32
МИД РФ рекомендует не смеяться над финскими фамилиями
15:25
ИГИЛ объявило о причастности к теракту в Лондоне
15:21
Полиция установила оружие, из которого стреляли в экс-депутата Вороненкова
15:20
Петербургский фармпроизводитель подключился к эксперименту по маркировке лекарств
15:09
Студенты СПбГУ придумали экспресс-тест для корректировки питания
15:04
Медведев заявил, что он вовсе не болел
15:00
Петербург входит в период демографического спада
14:54
Порошенко: Убийство Вороненкова - акт государственного терроризма со стороны России
14:40
Окружение Кадырова уличили в использовании «Ландромата»
14:34
"ДП": Банкротство оказалось самым востребованным форматом для очистки бизнеса перед покупкой
14:34
Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
14:11
Из-за ночного похолодания в Петербурге будет скользко
14:06
В парадной на Металлистов нашли замерзшего ребенка
13:55
Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым
13:49
Жители Петербурга направили в Смольный 1,5 тысячи поправок в Генплан
13:48
Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным
13:42
Ле Пен призвала ввести контроль на границах и выгнать иностранцев-радикалов
13:37
Вице-губернатор Кириллов ознакомился с концепцией Открытой сцены «на натуре»
13:33
"ДП": Пулково объявил конкурс на реконструкцию перрона к ЧМ-2018 за 1,8 млрд
13:33
СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков
13:26
Хозяева подпольного казино на Рубинштейна доигрались до уголовного штрафа
13:20
Специалисты комитета по строительству пройдут аттестацию в Горном университете
13:10
В центре Лондона эвакуировали "Огурец"
13:09
Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»
13:04
В Кремле признали опасность работы российских банков на Украине
12:59
Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек
12:52
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
12:46
Полтонны сыра и масла нашли на "Брусничном" в обшивке микроавтобуса
12:46
В Неве два буксира затянуло в полынью
12:46
В «Авроре» покажут эксклюзивный Rammstein
12:46
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
12:40
Поклонская пригрозила санкциями не сдавшим сведения о доходах депутатам
12:34
"ДП": Рынок виртуальной реальности в недвижимости ожидает бурный рост
12:34
В Госдуме отказались поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами
12:30
Подрядчик реконструкции Богатырского будет судиться со Смольным из-за расторжения контракта
12:18
Минобороны Украины обвинило Россию, ДНР и ЛНР в диверсии на складе боеприпасов
12:12
Эксперты: Частный инвестор перестал вкладываться в дешевое жилье в Петербурге
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.03.2017 18:37

Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет

Египтологи обнаружили наскальные рисунки, сделанные за 4000 лет до н.э., на территории египетского некрополя Куббет эль-Хава неподалеку от города Асуана. Информация была опубликована на сайте Боннского университета.

Рисунки образованы выдолбленными в камнях точками и изображают сцены охоты. Вероятно, они являются связующим звеном между неолитической и древнеегипетской культурой. Из-за возраста они не слишком четкие, но археологам все же удалось различить изображения трех фигур: охотника с луком, танцующего человека с поднятыми руками, а между ними – африканского страуса. Лучник, очевидно, охотился на страуса, а второй персонаж танцевал охотничий танец. Таким образом, изображенная сцена говорит об охотничьих ритуалах местных жителей тех лет.

Это не единственная подобная находка. Несколько лет назад археологи обнаружили изображения танцующих женщин с поднятыми руками в Нехене, древнеегипетском городе на западном берегу Нила. За новую находку ученые получили премию от министра по делам древностей.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет
Деятельность «Свидетелей Иеговы» официально приостановили в России
В Лаппеенранте разгорелась "сосисочная война"
В Instagram по жалобе «размоют» потенциально неприемлемые фотографии
Петербуржцев просят не верить псевдоблаготворителям в метро и на улицах
Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова
Студенты СПбГУ придумали экспресс-тест для корректировки питания
Петербург входит в период демографического спада
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Обиженные “Шалтаем”
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс
Говорим и показываем
Главное
Последнее

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Михаил Огнев/

В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской

Писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»

Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.