Деятельность «Свидетелей Иеговы» официально приостановили в России

Министерство юстиции России приостановило деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы в России» в связи с экстремистской деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст.

Религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» внесли в перечень общественных и религиозных объединений, работа которых приостановлена из-за осуществления экстремистской деятельности.

5 апреля Верховный суд России примет окончательное решение по поводу работы организации в России.

Председатель руководящего комитета «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что Минюст «вознамерился закрыть и объявить преступной целую религию».

«Уже подан иск в Верховный суд России. Они просят высшей меры наказания для всех 396 наших организаций включая наш управленческий центр. Речь о ликвидации и признании их экстремистскими», — говорится в его обращении, опубликованном на сайте организации.

16 марта сообщалось, что Минюст просит Верховный суд признать экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России».