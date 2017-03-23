Музей истории Петербурга примет в дар всё про зайцев

В Петропавловской крепости намечается открытие выставки, посвященной зайцам – ведь крепость находится на Заячьем острове.

На территории крепости есть бронзовые зайцы и живые кролики – у Иоанновского равелина. В Петербурге существует Заячий переулок – про зайцев городу есть что сказать.

И в процессе подготовки выставки Музей истории Петербурга примет в дар любые художественные произведения, открытки и плакаты, предметы быта, сувениры, игрушки, аксессуары и даже карнавальные костюмы, изображающие зайцев и кроликов. Единственное ограничение – зайцы и всё, что с ними связано, должны быть не моложе 1991 года.

Наиболее интересные экспонаты примут участие в выставке и, возможно, даже пополнят фонды Государственного музея истории Петербурга, а их владельцы получат право бесплатного посещения «заячьей» экспозиции.

Открытие выставки запланировано на 1 сентября 2017 года.

Контакты для связи и передачи предметов в музей: 498-06-82, inna.minushina@gmail.com, Инна Минюшина.