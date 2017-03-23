На Украине отслеживают подвозивший убийцу Вороненкова автомобиль

Украинские правоохранители отслеживают передвижение автомобиля, который подвез убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает 23 марта канал «112 Украина».

«Киллера подвозила машина Daewoo. Сейчас отслеживаем ее передвижение с помощью доступных для нас средств, фиксирующих движение машин», — сказал он на брифинге.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Он шел на встречу с экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Убийца Вороненкова скончался на операционном столе.