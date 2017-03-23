Михальченко оставлен в “Лефортово” на три месяца

Московский городской суд продлил арест петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко. Он останется в следственном изоляторе «Лефортово» до конца июня.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 марта Мосгорсуд огласил постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 июня, главе холдинга «Форум» Михальченко и его заместителю Борису Коревскому.

Миллиардер обвиняется в контрабанде алкоголя. Коревскому также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Заседание проходило в Мосгорсуде, так как обвиняемые находятся под арестом уже год. Продление было возможно только по ходатайству главы СКР Александра Бастрыкина и с санкции суда субъекта РФ. Следствие просило еще время, чтобы получить правовую помощь от стран Европы по делу о контрабанде.

Имя Дмитрия Михальченко в последние дни упоминалось в связи с задержаниями главы ФГУП ФСО Каминова и бывших партнеров миллиардера по делу о хищении 225 млн рублей на строительстве президентской резиденции в Огарево.