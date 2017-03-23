В Instagram по жалобе «размоют» потенциально неприемлемые фотографии

В социальной сети Instagram появилась функция жалобы на потенциально неприемлемые материалы. Теперь такие фото и видео скрыты защитным фильтром, «размывающим» кому-то не понравившийся кадр.

Информация о возможности пожаловаться на публикации появилась в справочном центре соцсети – в разделе «изучение фото и видео». После того, как данные о недовольстве контентом поступают модераторам, на материале появляется специальный фильтр с предупреждением о потенциальном вреде, чтобы пользователи знали, что собираются открыть. Кликнув на кнопку «смотреть фото», можно убрать фильтр. Такие предупреждения могут появиться в ленте или в чужом профиле.

Подобная функция появилась и в Twitter, в этой соцсети пожаловаться можно на «потенциально деликатный контент».