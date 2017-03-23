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23.03.2017 17:38

Организаторы «Евровидения» предложили транслировать выступление Самойловой

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса «Евровидения». Об этом сообщается на сайте конкурса. Предлагается транслировать ее выступление во втором полуфинале через спутниковый канал из России. Если девушка выйдет в финал, то предлагается поступить таким же образом.

"Это то, чего никогда не делали раньше в 60-летней истории конкурса", – отмечают организаторы.


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Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
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