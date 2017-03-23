Организаторы «Евровидения» предложили транслировать выступление Самойловой

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса «Евровидения». Об этом сообщается на сайте конкурса. Предлагается транслировать ее выступление во втором полуфинале через спутниковый канал из России. Если девушка выйдет в финал, то предлагается поступить таким же образом.

"Это то, чего никогда не делали раньше в 60-летней истории конкурса", – отмечают организаторы.