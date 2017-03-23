Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

Услуга «Wi-Fi-звонки» будет работать для абонентов оператора на всей территории Московского метрополитена. Tele2 заключила соглашение с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте «МаксимаТелеком».

Раньшеуслугой можно было воспользоваться везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, кроме метро. Теперь абоненты Tele2 могут совершать и принимать голосовые вызовы во время поездок в столичной подземке.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно установить приложение «Wi-Fi-звонки» и активировать его на смартфоне. При нахождении в метро – подключиться к Wi-Fi-сети MT_FREE и пройти авторизацию в браузере, после чего станет доступной возможность совершать или принимать звонки, как обычно. Для пользователей услуги «Как дома» предварительная авторизация не требуется.

Tele2 запустила сервис «Wi-Fi-звонки» в Московском регионе в ноябре прошлого года. Приложение позволяет абонентам оператора пользоваться услугами связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, но может отсутствовать уверенный прием мобильной связи. Все вызовы через «Wi-Fi-звонки» осуществляются по расценкам домашнего тарифа. Абонентская плата за использование услуги отсутствует. Приложение доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play.