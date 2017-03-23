Стрелявший в Вороненкова умер в больнице
В больнице Киева скончался подозреваемый в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. У киллера нашлись национальный паспорт и удостоверение.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко, в личных вещах мужчины, найденного на месте расстрела Вороненкова, найдены паспорт Украины и служебное удостоверение.
Другие СМИ сообщают, что установлена личность подозреваемого – это 29-летний мужчина, он находился в розыске за незаконное предпринимательство.
В то же время украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники сообщило, что стрелявший скончался в больнице от полученных ранений. Ответную стрельбу по нему из пистолета Стечкина вел охранник Вороненкова.
Напомним, экс-депутат Госдумы РФ был убит днем 23 марта в центре Киева.
Справка:
Денис Николаевич Вороненков — государственный и политический деятель, бывший депутат Государственной думы РФ VI созыва от КПРФ. После окончания полномочий осенью 2016 года вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, эмигрировал на Украину, объяснив это преследованием в России со стороны ФСБ. В декабре отказался от российского и получил украинское гражданство. В начале 2017 года экс-депутат заявил, что голосование по Крыму в Думе было незаконным и что жители Крыма голосовали только из материальных соображений. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в федеральный и международный розыск по делу о рейдерском захвате особняка за пять миллионов долларов в центре Москвы 2011 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал его 3 марта 2017 года.
В январе стало известно, что Вороненков дал показания следователю Генпрокуратуры Украины против экс-президента страны Виктора Януковича.