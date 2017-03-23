Стрелявший в Вороненкова умер в больнице

В больнице Киева скончался подозреваемый в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. У киллера нашлись национальный паспорт и удостоверение.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко, в личных вещах мужчины, найденного на месте расстрела Вороненкова, найдены паспорт Украины и служебное удостоверение.

Другие СМИ сообщают, что установлена личность подозреваемого – это 29-летний мужчина, он находился в розыске за незаконное предпринимательство.

В то же время украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники сообщило, что стрелявший скончался в больнице от полученных ранений. Ответную стрельбу по нему из пистолета Стечкина вел охранник Вороненкова.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ был убит днем 23 марта в центре Киева.