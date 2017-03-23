Убийство Вороненкова - версии

Еще
19:04 23.03.2017
Пришлите свою новость!
18:51
Депутаты ГД задумались о повышении предельного возраста призыва в армию
18:50
Музей истории Петербурга примет в дар всё про зайцев
18:37
Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет
18:30
Деятельность «Свидетелей Иеговы» официально приостановили в России
18:20
Фортов освобожден от должности президента РАН
18:17
От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов
18:04
На Украине отслеживают подвозивший убийцу Вороненкова автомобиль
17:57
В Лаппеенранте разгорелась "сосисочная война"
17:53
Михальченко оставлен в “Лефортово” на три месяца
17:42
В Instagram по жалобе «размоют» потенциально неприемлемые фотографии
17:38
Организаторы «Евровидения» предложили транслировать выступление Самойловой
17:31
Петербуржцев просят не верить псевдоблаготворителям в метро и на улицах
17:25
В прокуратуру Санкт-Петербурга чаще всего жалуются градозащитники
17:22
В Петербурге начали планово отключать светофоры
17:13
В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской
17:04
Стрелявший в Вороненкова умер в больнице
16:55
В Бельгии задержали водителя при попытке въехать в толпу
16:50
Автомобилист в центре Петербурга бил палкой «Альфа Ромео» с ребенком
16:43
Путин собирается в театр на спектакль «Последняя жертва»
16:36
Спрос петербуржцев на эстонскую визу удвоился
16:30
СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева
16:22
Генпрокурор Украины: Стрелявший в Вороненкова на грани смерти
16:16
Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова
16:10
В Петербурге сбили двух пешеходов и человека на самокате
16:06
В Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию
15:56
Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»
15:52
В Петербурге за 5 лет стало в шесть раз меньше самостроев
15:44
В Москве планируют заменить газовые плиты на электрические в квартирах «асоциальных граждан»
15:42
Смольный со второй попытки выберет подрядчика на строительство дороги в Лахте
15:36
За 40 человек, пострадавших от гололеда, прокуратура погрозила пальцем
15:34
После пыток в Мистолово полиция возбудила уголовное дело
15:32
МИД РФ рекомендует не смеяться над финскими фамилиями
15:25
ИГИЛ объявило о причастности к теракту в Лондоне
15:21
Полиция установила оружие, из которого стреляли в экс-депутата Вороненкова
15:20
Петербургский фармпроизводитель подключился к эксперименту по маркировке лекарств
15:09
Студенты СПбГУ придумали экспресс-тест для корректировки питания
15:04
Медведев заявил, что он вовсе не болел
15:00
Петербург входит в период демографического спада
14:54
Порошенко: Убийство Вороненкова - акт государственного терроризма со стороны России
14:40
Окружение Кадырова уличили в использовании «Ландромата»
14:34
"ДП": Банкротство оказалось самым востребованным форматом для очистки бизнеса перед покупкой
14:34
Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
14:11
Из-за ночного похолодания в Петербурге будет скользко
14:06
В парадной на Металлистов нашли замерзшего ребенка
13:55
Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым
13:49
Жители Петербурга направили в Смольный 1,5 тысячи поправок в Генплан
13:48
Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным
13:42
Ле Пен призвала ввести контроль на границах и выгнать иностранцев-радикалов
13:37
Вице-губернатор Кириллов ознакомился с концепцией Открытой сцены «на натуре»
13:33
"ДП": Пулково объявил конкурс на реконструкцию перрона к ЧМ-2018 за 1,8 млрд
13:33
СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков
13:26
Хозяева подпольного казино на Рубинштейна доигрались до уголовного штрафа
13:20
Специалисты комитета по строительству пройдут аттестацию в Горном университете
13:10
В центре Лондона эвакуировали "Огурец"
13:09
Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»
13:04
В Кремле признали опасность работы российских банков на Украине
12:59
Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек
12:52
Петербуржца оштрафовали за то, что «приютил» в своей квартире 30 мигрантов
12:46
Полтонны сыра и масла нашли на "Брусничном" в обшивке микроавтобуса
12:46
В Неве два буксира затянуло в полынью
12:46
В «Авроре» покажут эксклюзивный Rammstein
12:46
Подполковник ГУСБ не смог оспорить арест по совершенно секретному делу
12:40
Поклонская пригрозила санкциями не сдавшим сведения о доходах депутатам
12:34
"ДП": Рынок виртуальной реальности в недвижимости ожидает бурный рост
12:34
В Госдуме отказались поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами
12:30
Подрядчик реконструкции Богатырского будет судиться со Смольным из-за расторжения контракта
12:18
Минобороны Украины обвинило Россию, ДНР и ЛНР в диверсии на складе боеприпасов
12:12
Эксперты: Частный инвестор перестал вкладываться в дешевое жилье в Петербурге
12:07
Перед Первомаем из Петербурга отправится сдвоенный "Аллегро"
12:04
Петербург занял 34 место в рейтинге эффективности здравоохранения
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.03.2017 18:05
10 Комментариев

Убийство Вороненкова - версии

Денис Вороненков застрелен в Киеве. Украина потеряла важного свидетеля по делу о государственной измене, а в Петербурге подумали о Древней Греции.
Убийство Вороненкова - версии
фото с сайта twitter.com

Днем 23 марта в центре Киева серией выстрелов убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Он уехал на Украину после сложения полномочий и дал показания по событиям 2014 года. Реакция на убийство предсказуема. Оба государства обвиняют друг друга, раскрывая взаимную выгоду от гибели Вороненкова.

По состоянию на 16.30 четверга из открытых источников известно, что Вороненков в сопровождении охранника шел по центру Киева к бывшему коллеге по Госдуме Илье Пономареву, летом 2016-го получившему вид на жительство на Украине. Встреча была запланирована в лобби гостиницы Premier Palace Hotel на углу бульвара Шевченко и Тверской улицы.

Пономарев был еще в пути, а Вороненков подошел чуть раньше. Перед входом в гостиницу к нему приблизился мужчина в капюшоне, бейсболке, перчатках и ярких кроссовках, задал вопрос и открыл стрельбу из пистолета ТТ. Охранник среагировал, получив пулю в живот и выстрелив в ответ.

Вороненков погиб сразу. Охранник самостоятельно добрался до полицейской машины и был госпитализирован.

Стрелявший в депутата некоторое время считался мертвым, пока на его едва заметные телодвижения не обратили внимание очевидцы. Скорая помощь увезла стрелка в военный госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии.

По словам руководителя главного следственного управления Нацполиции Украины Александра Вакуленко, подозреваемый взят под надежную охрану.

После установления личности убитого Нацполиция приоткрыла направление расследования:

«Учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине».

Денис Вороненков уехал из России в октябре 2016 года с женой Марией Максаковой (тоже бывший депутат Госдумы) и 6 декабря принял гражданство Украины. Он дал показания по событиям конца 2013-го – начала 2014 годов, из которых следует, что Российская Федерация заранее готовила операцию по Крыму, а тогдашний украинский президент Янукович обращался с письмом о вводе российских войск.

Россия на бегство Вороненкова ответила объявлением в розыск по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Оно расследовалось еще с 2015 года, но пока Вороненков был депутатом, ощутимого рвения Следственный комитет не проявлял.

Убийство Вороненкова отражено в комментариях украинских и российских властей предсказуемо.

Президент Украины Петр Порошенко через своего пресс-секретаря передал общественности:

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в различных европейских столицах. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины, и в частности роли Януковича относительно введения в Украину российских войск. Считаю не случайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине».

В ночь на 23 марта на военном складе города Балаклея сдетонировали боеприпасы. Министр обороны Украины Полторак обвинил Россию, ДНР и ЛНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал так:

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом «российском следе», являются абсурдными», – процитировало Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, и понадеялся на раскрытие убийства.

Сам российский президент 23 марта посвятил встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им воинских званий и классных чинов. А вечером, по словам Пескова, Владимир Путин собирается посетить «культурное мероприятие».

По данным «Дождя», президент пойдет в Малый театр на спектакль по комедии Алексея Островского «Последняя жертва».

В день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции 19 декабря президент собирался пойти на постановку «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова в том же Малом театре. Тогда Путин отменил культпоход.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн написал в твиттере: «Сразу после бегства (Вороненкова) я предсказывал такой конец. Мертвый – он нужнее врагам России, чем живой. Сейчас будут вешать убийство на наши спецслужбы».

Депутат Наталья Поклонская тоже возложила ответственность на украинские власти:

«На Украине царит беззаконие. Радикалы делят власть. Такое может быть только при руководителях, которые сами незаконно пришли к власти».

14 марта стало известно, что генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд. Бывший президент обвиняется в государственной измене. Предполагалось, что на процессе будет свидетельствовать Вороненков. Сегодня, 23 марта, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в суде будут оглашены показания бывшего депутата.

«В центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля», – дал генпрокурор свою оценку.

По словам Луценко, Марии Максаковой и Илье Пономареву после убийства Вороненкова будет предоставлена госохрана.

Уголовное дело против убитого Следственный комитет продолжает. Его можно прекратить, если родственники погибшего не будут возражать. В противном случае, дело будет доведено до суда.

Интересы убитого представляет адвокат Андрей Гривцов – бывший следователь СКР, против которого было сфабриковано уголовное дело о взятке 15 млн долларов. Суд его дважды оправдывал.

«Я запомнил Вороненкова спокойным и адекватным человеком, – сказал адвокат «Фонтанке». – Мы не обсуждали темы политики и экономики. Обвинение по уголовному делу он не признавал. Я тоже не нашел в материалах каких-либо доказательств».

Мария Максакова, кроме российского, имеет гражданство Германии, где, собственно, и родилась. С двойным гражданством она и занимала кресло депутата Госдумы, что запрещено российским законом. В своих последних интервью о России певица тоже не особо выбирала слова. Но, по словам Дмитрия Пескова, ничто не препятствует Максаковой вернуться в РФ.

Подробнее о хронологии и развитии событий после убийства депутата Вороненкова.

Если отвлечься от политики и поискать иные версии, правоохранительным органам Украины можно посмотреть в сторону Петербурга. Известно, что Максакова часто бывала в городе на Неве не только из-за выступлений в Мариинском театре, но из-за детей от прежнего мужчины – авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина, в определенных кругах более известного как вор в законе по прозвищу Тюрик. На профильных ресурсах можно найти совместную фотографию Максаковой и Тюрина, а его визиты в Суворовское училище, где учится сын, не являются секретом.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Путин собирается в театр на спектакль «Последняя жертва»
Полиция установила оружие, из которого стреляли в экс-депутата Вороненкова
Порошенко: Убийство Вороненкова - акт государственного терроризма со стороны России
Нацполиция Украины: Угрозы Вороненкову со стороны России - первоочередная версия
Вороненков убит перед встречей с бывшим депутатом Госдумы Пономаревым
Глава полиции Украины: Убийство Вороненкова могло быть заказным
СМИ: В Киеве убит экс-депутат Денис Вороненков
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (10)
0men
23 марта 2017 г. 19:02
Между тем украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что убийца Вороненкова — мужчина 1988 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).
cfanya001
23 марта 2017 г. 19:01
Вы меня, конечно, извините, уважаемые граждане, но я не понимаю, с чего это многие так, с позволения сказать, возбудились. Ну убили какого то Вороненкова и что? Он не герой, не выдающийся государственный деятель. Так, бывший депутат Государственной Думы, то есть практически никто. Предатель он там или же просто честный человек теперь никакой разницы нет. Тем более, что убийца мертв и спросить не с кого.
Sm
23 марта 2017 г. 19:00
Вот это понравилось: По данным «Дождя», президент пойдет в Малый театр на спектакль по комедии Алексея Островского «Последняя жертва». Как говориться, стыдно подозревать, когда вполне уверен.
Postman
23 марта 2017 г. 18:43
Прорицатель: он с главным попом всегда договорится ведь они учились в одной академии КГБ)
Прорицатель
23 марта 2017 г. 18:39
Postman: Ему нечем переживать, у него нет такого органа, как впрочем и совести. Вот интересно, как наш самый главный поп всея Руси будет его грехи отмаливать? Ведь, я так понимаю, за это ему народные достояния разбазаривают...
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Украине отслеживают подвозивший убийцу Вороненкова автомобиль
Стрелявший в Вороненкова умер в больнице
В Бельгии задержали водителя при попытке въехать в толпу
Автомобилист в центре Петербурга бил палкой «Альфа Ромео» с ребенком
СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева
Генпрокурор Украины: Стрелявший в Вороненкова на грани смерти
Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова
В Петербурге сбили двух пешеходов и человека на самокате
В Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию
В Москве планируют заменить газовые плиты на электрические в квартирах «асоциальных граждан»
Убийство Вороненкова - версии
Что известно об убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн
Следующая остановка - Лондон
Они ответят за климат президента
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Михаил Огнев/

В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской

Писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

Андрей Аствацатуров приглашает на «Секс в большой литературе»

Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»

О резиновом изделии №1 в царской России

скриншот страницы сайта twitter.com

В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.