Убийство Вороненкова - версии

Денис Вороненков застрелен в Киеве. Украина потеряла важного свидетеля по делу о государственной измене, а в Петербурге подумали о Древней Греции.

Днем 23 марта в центре Киева серией выстрелов убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Он уехал на Украину после сложения полномочий и дал показания по событиям 2014 года. Реакция на убийство предсказуема. Оба государства обвиняют друг друга, раскрывая взаимную выгоду от гибели Вороненкова.

По состоянию на 16.30 четверга из открытых источников известно, что Вороненков в сопровождении охранника шел по центру Киева к бывшему коллеге по Госдуме Илье Пономареву, летом 2016-го получившему вид на жительство на Украине. Встреча была запланирована в лобби гостиницы Premier Palace Hotel на углу бульвара Шевченко и Тверской улицы.

Пономарев был еще в пути, а Вороненков подошел чуть раньше. Перед входом в гостиницу к нему приблизился мужчина в капюшоне, бейсболке, перчатках и ярких кроссовках, задал вопрос и открыл стрельбу из пистолета ТТ. Охранник среагировал, получив пулю в живот и выстрелив в ответ.

Вороненков погиб сразу. Охранник самостоятельно добрался до полицейской машины и был госпитализирован.

Стрелявший в депутата некоторое время считался мертвым, пока на его едва заметные телодвижения не обратили внимание очевидцы. Скорая помощь увезла стрелка в военный госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии.

По словам руководителя главного следственного управления Нацполиции Украины Александра Вакуленко, подозреваемый взят под надежную охрану.

После установления личности убитого Нацполиция приоткрыла направление расследования:

«Учитывая личность погибшего, среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица, как дававшего важные показания и игравшего ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине».

Денис Вороненков уехал из России в октябре 2016 года с женой Марией Максаковой (тоже бывший депутат Госдумы) и 6 декабря принял гражданство Украины. Он дал показания по событиям конца 2013-го – начала 2014 годов, из которых следует, что Российская Федерация заранее готовила операцию по Крыму, а тогдашний украинский президент Янукович обращался с письмом о вводе российских войск.

Россия на бегство Вороненкова ответила объявлением в розыск по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Оно расследовалось еще с 2015 года, но пока Вороненков был депутатом, ощутимого рвения Следственный комитет не проявлял.

Убийство Вороненкова отражено в комментариях украинских и российских властей предсказуемо.

Президент Украины Петр Порошенко через своего пресс-секретаря передал общественности:

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в различных европейских столицах. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины, и в частности роли Януковича относительно введения в Украину российских войск. Считаю не случайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине».

В ночь на 23 марта на военном складе города Балаклея сдетонировали боеприпасы. Министр обороны Украины Полторак обвинил Россию, ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал так:

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом «российском следе», являются абсурдными», – процитировало Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, и понадеялся на раскрытие убийства.

Сам российский президент 23 марта посвятил встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им воинских званий и классных чинов. А вечером, по словам Пескова, Владимир Путин собирается посетить «культурное мероприятие».

По данным «Дождя», президент пойдет в Малый театр на спектакль по комедии Алексея Островского «Последняя жертва».

В день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции 19 декабря президент собирался пойти на постановку «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова в том же Малом театре. Тогда Путин отменил культпоход.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн написал в твиттере: «Сразу после бегства (Вороненкова) я предсказывал такой конец. Мертвый – он нужнее врагам России, чем живой. Сейчас будут вешать убийство на наши спецслужбы».

Депутат Наталья Поклонская тоже возложила ответственность на украинские власти:

«На Украине царит беззаконие. Радикалы делят власть. Такое может быть только при руководителях, которые сами незаконно пришли к власти».

14 марта стало известно, что генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд. Бывший президент обвиняется в государственной измене. Предполагалось, что на процессе будет свидетельствовать Вороненков. Сегодня, 23 марта, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в суде будут оглашены показания бывшего депутата.

«В центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля», – дал генпрокурор свою оценку.

По словам Луценко, Марии Максаковой и Илье Пономареву после убийства Вороненкова будет предоставлена госохрана.

Уголовное дело против убитого Следственный комитет продолжает. Его можно прекратить, если родственники погибшего не будут возражать. В противном случае, дело будет доведено до суда.

Интересы убитого представляет адвокат Андрей Гривцов – бывший следователь СКР, против которого было сфабриковано уголовное дело о взятке 15 млн долларов. Суд его дважды оправдывал.

«Я запомнил Вороненкова спокойным и адекватным человеком, – сказал адвокат «Фонтанке». – Мы не обсуждали темы политики и экономики. Обвинение по уголовному делу он не признавал. Я тоже не нашел в материалах каких-либо доказательств».

Мария Максакова, кроме российского, имеет гражданство Германии, где, собственно, и родилась. С двойным гражданством она и занимала кресло депутата Госдумы, что запрещено российским законом. В своих последних интервью о России певица тоже не особо выбирала слова. Но, по словам Дмитрия Пескова, ничто не препятствует Максаковой вернуться в РФ.

Подробнее о хронологии и развитии событий после убийства депутата Вороненкова.

Если отвлечься от политики и поискать иные версии, правоохранительным органам Украины можно посмотреть в сторону Петербурга. Известно, что Максакова часто бывала в городе на Неве не только из-за выступлений в Мариинском театре, но из-за детей от прежнего мужчины – авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина, в определенных кругах более известного как вор в законе по прозвищу Тюрик. На профильных ресурсах можно найти совместную фотографию Максаковой и Тюрина, а его визиты в Суворовское училище, где учится сын, не являются секретом.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»