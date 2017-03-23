В Бельгии задержали водителя при попытке въехать в толпу
В Антверпене задержали мужчину, который на автомобиле пытался врезаться в толпу. Об этом 23 марта сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую полицию.
Водитель на большой скорости въехал на торговую улицу. Его задержали после того, как он проехал на красный свет. Пострадавших в результате инцидента нет.
В салоне автомобиля полиция нашла оружие, сообщает La Derniere Heure. Предположительно мужчина – выходец из Северной Африки, при этом машина зарегистрирована во Франции.
Инцидент произошел около 11 утра. В городе были развернуты дополнительные силы полиции. Мэр города Барт де Вевер заявил, что полиция Антверпена предотвратила возможный теракт.
Источник: Republic