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23.03.2017 16:43

Путин собирается в театр на спектакль «Последняя жертва»

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 марта, во второй раз за последние месяцы попытается посетить Малый театр. В прошлый раз визит отменился из-за убийства российского посла в Турции. Ранее сегодня, 23 марта, в Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Президент России Владимир Путин собирается посмотреть в Малом театре спектакль по комедии Алексея Островского "Последняя жертва", рассказали "Дождю" два приглашенных на мероприятие человека. Утром во время традиционного конференц-колла с журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин собирается посетить вечером "культурное мероприятие".

После того, как пришла информация об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Песков не ответил на вопрос "Дождя", в силе ли планы президента. Президенту доложено об убийстве Вороненкова, но это "не наша тема", заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать трагедию.

Владимир Путин собирался посетить Малый театр еще в декабре прошлого года, однако был вынужден отменить визит. 19 декабря глава государства собирался там смотреть спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова. Грибоедов был русским послом в Персии и погиб во время резни, устроенной религиозными фанатиками в посольстве. В день, когда Путин собирался смотреть его произведение, в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. После этого президент отменил посещение театра.

Источник: "Дождь"


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