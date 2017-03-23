СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева

Служба безопасности Украины возьмет под охрану вдову бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марию Максакову и Илью Пономарева. Об этом заявил 23 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Максакова и Пономарев были депутатами Госдумы шестого созыва. Пономарев, как и Вороненков, давал на Украине показания по делу о госизмене, возбужденном против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Луценко подтвердил, что Вороненков, 23 марта убитый в Киеве, находился под охраной одной из украинских спецслужб. Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Его охраннику, также получившему ранения, удалось ранить киллера; последний находится при смерти.

Денис Вороненков и Мария Максакова, бывшие депутатами Госдумы шестого созыва, переехали на Украину в конце 2016 года после истечения своих полномочий.

В начале 2017 года стало известно, что Вороненков и Илья Пономарев дают показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. Вороненков также дал несколько интервью, в одном из которых сравнил Россию с нацистской Германией. Вскоре после этого Вороненкова объявили в РФ в розыск по делу о рейдерском захвате, возбужденном в 2011 году.