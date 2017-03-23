Генпрокурор Украины: Стрелявший в Вороненкова на грани смерти

Предполагаемый убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил сквозное ранение головы и находится на грани смерти, заявил в эфире канала «112 Украины» генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, охранник Вороненкова ранен в область груди, но сотрудничает со следствием. Он также рассказал, что на месте убийства бывшего депутата обнаружено около 20 гильз, как от пистолета ТТ, из которого стрелял убийца, так и от «Стечкина», которым пользовался охранник Вороненкова. Генпрокурор подтвердил, что Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб.

Генпрокурор рассказал, что Вороненкова ранили четыре раза — два раза в область лица, один раз в живот и один раз в шею. Экс-депутат скончался на месте преступления.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко обвинил в убийстве Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к покушению на бывшего депутата. Вороненков в последнее время жил на Украине. Ранее он был депутатом Госдумы от КПРФ. На него было заведено в России дело о рейдерском захвате, которое Вороненков называл политически мотивированным.