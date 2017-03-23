Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова

Незадолго до убийства экс-депутата Госдумы от КПРФ Вороненкова протоиерей Всеволод Чаплин предложил "системно ликвидировать сбежавших за кордон предателей и изменников". Сегодня, 23 марта, когда стало известно об убийстве, Чаплин рассказал "Открытой России", что думает об убийстве Вороненкова.

"В духовном смысле это произошло не случайно. Предавать Россию нельзя, потому что Россия — это подножие престола Божия. Вне зависимости от того, почему все это произошло, я в этом вижу высшую справедливость и напоминание всем, кто хотел бы предать страну и надеется заработать на этом спокойствие, деньги и остаться в безопасности. <...> Людей, которых стоило бы наказать так же, немного, но они есть. Называть их я не буду, они сами все знают. Никуда они не спрячутся и никогда не будут чувствовать себя спокойно", – сказал Чаплин.