В Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят преград для возвращения Марии Максаковой, супруги убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает РИА «Новости».

«Въезд ей никто не закрывал, ей не нужно никуда обращаться», — сказал он.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит восемью выстрелами из пистолета ТТ в Киеве 23 марта. Он шел на встречу с экс-депутатом Ильей Пономаревым. Ранен также его охранник, попытавшийся противостоять нападению.

Стрелявший в Вороненкова задержан, он в тяжелом состоянии находится в больнице под строгой охраной.