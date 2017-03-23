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23.03.2017 15:56
Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»
В центре Киева убит экс-депутат российской Думы Денис Вороненков. Отработать криминальную, а не политическую версию этого убийства киевской полиции уже попросту не дадут, считает замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков.
Бывшие коллеги по Госдуме называют причиной гибели Вороненкова разгул бандитизма в Киеве, в самой же Украине обсуждают версию мести со стороны российских спецслужб. По какой схеме будет развиваться расследование громкого убийства в центре столицы Украины — комментирует Евгений Вышенков.
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