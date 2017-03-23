Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»

23.03.2017 15:56

В центре Киева убит экс-депутат российской Думы Денис Вороненков. Отработать криминальную, а не политическую версию этого убийства киевской полиции уже попросту не дадут, считает замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков.