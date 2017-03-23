В Петербурге за 5 лет стало в шесть раз меньше самостроев

Число строек без разрешения на строительство в Петербурге снизилось в шесть раз с 2012 года. Об этом сообщил глава государственной службы строительного надзора Леонид Кулаков на отчетной коллегии комитета по строительству 23 марта.

С 2012 по 2016 год данный показатель снизился с 190 до 31 случая. Этого удалось добиться за счет снижения административных барьеров, а также за счет участившихся внеплановых проверок Госстройнадзора. В 2016 году служба по обращениям граждан, депутатов, представителей органов власти, а также по материалам СМИ провела 1356 проверок.

Напомним, в прошлом году Госстройнадзор разработал порядок взаимодействия комитетов и ГАСНа с районными администрациями для ускорения выявления самостроев. Также он разработал поправки в федеральное законодательство.

Самостроями нередко признаются многоквартирные дома, построенные на землях под индивидуальную жилую застройку. Примером служит ЖК «Никитинская усадьба» в Коломягах, где самострой выявили уже после того, как дома заселили. Здания было решено снести, но суд утвердил мировое соглашение, которое позволяет избежать демонтажа. Иногда разрешение на строительство своевременно не получают и для церквей, как это произошло с часовней на улице Сикейроса.